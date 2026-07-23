Кыргызстан нарастил экспорт живой рыбы в Казахстан

Внешняя торговля рыбой и морепродуктами в Кыргызстане за январь — май 2026 года показала уверенный рост экспортных поставок. Одновременно с этим объемы зарубежных закупок рыбной продукции остаются стабильно высокими, формируя основную часть внутреннего рынка. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Динамика экспорта

Отечественные предприятия нарастили объемы поставок рыбы за рубеж. Наибольший прирост в абсолютных значениях зафиксирован в сегменте замороженной продукции.

Мороженая рыба: экспорт увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 112,5 тонны на 776 тысяч долларов. Главным покупателем выступила Россия.

Свежая и охлажденная рыба: поставки выросли на 9,2 процента, достигнув 224,3 тысячи долларов (25,3 тонны).

Живая рыба: зафиксирован многократный рост продаж до 78,9 тысячи долларов. Весь объем ушел в Казахстан.

Структура импорта

Зарубежные поставки рыбной продукции значительно превышают экспортные показатели. Несмотря на небольшое снижение в главной категории, общий объем ввоза исчисляется миллионами долларов.