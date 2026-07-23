Кыргызстан нарастил экспорт живой рыбы в Казахстан

Внешняя торговля рыбой и морепродуктами в Кыргызстане за январь — май 2026 года показала уверенный рост экспортных поставок. Одновременно с этим объемы зарубежных закупок рыбной продукции остаются стабильно высокими, формируя основную часть внутреннего рынка. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.
Динамика экспорта
Отечественные предприятия нарастили объемы поставок рыбы за рубеж. Наибольший прирост в абсолютных значениях зафиксирован в сегменте замороженной продукции.
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Мороженая рыба: экспорт увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 112,5 тонны на 776 тысяч долларов. Главным покупателем выступила Россия.
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Свежая и охлажденная рыба: поставки выросли на 9,2 процента, достигнув 224,3 тысячи долларов (25,3 тонны).
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Живая рыба: зафиксирован многократный рост продаж до 78,9 тысячи долларов. Весь объем ушел в Казахстан.
Структура импорта
Зарубежные поставки рыбной продукции значительно превышают экспортные показатели. Несмотря на небольшое снижение в главной категории, общий объем ввоза исчисляется миллионами долларов.
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Мороженая рыба: импорт снизился на 6,3 процента, но остается самым массовым — 1 тысяча 443,5 тонны на 3 миллиона 636,2 тысячи долларов. Лидерами среди поставщиков стали Чили (1 миллион 86,5 тысячи долларов) и Россия (921,2 тысячи долларов).
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Свежая и охлажденная рыба: ввоз увеличился на 6 процентов, составив 308,6 тысячи долларов, где основной объем обеспечил Казахстан.
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Рыбное филе: закупки выросли на 46,6 процента, достигнув 233,2 тысячи долларов.
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Живая рыба: импорт взлетел в 6,3 раза, составив 25,2 тысячи долларов, а поставки шли исключительно из Узбекистана.