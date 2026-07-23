Россельхознадзор принял решение ограничить ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Фото иллюстративное. Россельхознадзор принял решение ограничить ввоз овощей и фруктов из Узбекистана

Указано, что с 23 июля вводятся ограничения на ввоз овощей и фруктов от пяти экспортеров из Узбекистана из-за нарушений фитосанитарных требований.

«Основной объем товаров, поступающих от них, составляют: белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла, томаты и другие», – говорится в сообщении.

Как отметили в Россельхознадзоре, с начала 2026 года в продукции из Узбекистана выявлено 132 случая обнаружения карантинных объектов. Среди них – вирус коричневой морщинистости плодов томата, южноамериканская томатная моль, западный (калифорнийский) цветочный трипс и бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы.

Напомним, ранее аналогичные меры были введены в отношении продукции из Армении. В конце мая Россельхознадзор запретил ввоз цветов, а также ограничил поставки свежих томатов, огурцов, зелени и клубники, вишни, винограда и живой рыбы, а также яблок, груши, баклажан, картофеля и сухофруктов.

С 12 июня ведомство ограничило ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в другие страны ЕАЭС.