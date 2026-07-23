Тенге обновил месячный максимум, рубль вырос, евро упал: курс валют на 23 июля

Евро продолжил падать, еще сильнее отдалившись от отметки 100 сомов. Китайский юань также незначительно подешевел. Подросли российский рубль и казахский тенге. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,79 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 99,7805 сома (снижение на 0,09 процента). Продолжение спада.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,49 сома, продажа — 100,48 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1152 сома (рост на 0,04 процента). Валюта прервала снижение и показала минимальное укрепление.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,042 сома, продажа — 1,129 сома.
Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 23 июля 2026 года по курсу НБ КР)
|
Сумма к отправке
|
Выплата в сомах
|
Изменение за сутки
|
Изменение за месяц
|
Изменение с начала 2026 года
|
30 000 рублей
|
33 456 сомов
|
+15 сомов
|
-1 794 сома
|
+2 460 сомов
|
50 000 рублей
|
55 760 сомов
|
+25 сомов
|
-2 990 сомов
|
+4 100 сомов
|
100 000 рублей
|
111 520 сомов
|
+50 сомов
|
-5 980 сомов
|
+8 200 сомов
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,187 сома (рост на 0,48 процента). Заметно укрепился. Валюта соседней республики показала наилучшую динамику, обновив июльский пик.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1611 сома, продажа — 0,1959 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,912 сома (снижение на 0,09 процента). Валюта незначительно снизилась, продолжив плавное отступление от недавних пиковых значений.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,8 сома, продажа — 13 сомов.
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Девятую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 14 июля. Он реализовал 186,4 миллиона долларов. Всего с начала года регулятор продал 1 миллиард 472,6 миллиона долларов.
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В 2025-м он провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
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В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 — по продаже (675,65 миллиона).
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В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.