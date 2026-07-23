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Экономика

Тенге обновил месячный максимум, рубль вырос, евро упал: курс валют на 23 июля

Фото из интернета. Евро за последнее время значительно ослаб по отношению к сому

Евро продолжил падать, еще сильнее отдалившись от отметки 100 сомов. Китайский юань также незначительно подешевел. Подросли российский рубль и казахский тенге. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 99,7805 сома (снижение на 0,09 процента). Продолжение спада.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,49 сома, продажа — 100,48 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1152 сома (рост на 0,04 процента). Валюта прервала снижение и показала минимальное укрепление.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,042 сома, продажа — 1,129 сома.

Таблица. Сколько получат родственники мигрантов (на 23 июля 2026 года по курсу НБ КР)

Сумма к отправке

Выплата в сомах

Изменение за сутки

Изменение за месяц

Изменение с начала 2026 года

30 000 рублей

33 456 сомов

+15 сомов

-1 794 сома

+2 460 сомов

50 000 рублей

55 760 сомов

+25 сомов

-2 990 сомов

+4 100 сомов

100 000 рублей

111 520 сомов

+50 сомов

-5 980 сомов

+8 200 сомов

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,187 сома (рост на 0,48 процента). Заметно укрепился. Валюта соседней республики показала наилучшую динамику, обновив июльский пик.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1611 сома, продажа — 0,1959 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,912 сома (снижение на 0,09 процента). Валюта незначительно снизилась, продолжив плавное отступление от недавних пиковых значений.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,8 сома, продажа — 13 сомов.

24.kg
Фото 24.kg. Курс валют в Кыргызстане на 23 июля

  • Девятую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 14 июля. Он реализовал 186,4 миллиона долларов. Всего с начала года регулятор продал 1 миллиард 472,6 миллиона долларов.

  • В 2025-м он провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 — по продаже (675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/382681/
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