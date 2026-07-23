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Экономика

Стоимость хлеба повысится? Цены на пшеницу достигли двухлетнего максимума

Цены на пшеницу достигли двухлетнего максимума, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что стоимость фьючерсов на пшеницу на бирже Euronext Paris подросла на 4,4 процента — до 245 евро за тонну, а цены на кукурузу увеличились на 2,1 процента — до 261,50 евро за тонну. Это самый высокий уровень с апреля 2023 года.

Bloomberg подчеркивает, что российские и украинские атаки усилили опасения по экспорту из Черного моря — ключевого морского маршрута для двух крупнейших мировых экспортеров пшеницы. На долю Украины и РФ в совокупности приходятся свыше четверти мирового экспорта пшеницы и около 12 процентов мировой торговли кукурузой.

По оценке аналитиков, фонд Teucrium Wheat Fund (WEAT), отслеживающий котировки пшеничных фьючерсов, имеет умеренно положительный взвешенный альфа-показатель 17,99, что намекает на сохранение сильных позиций в краткосрочной перспективе. Эксперты предупреждают о зависимости от курса доллара: укрепление американской валюты может ослабить котировки сырья. Показатель Фонда Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) вырос за неделю лишь на 0,3 процента и на 0,1 процента за месяц — умеренная сила доллара, вероятно, оказала поддержку WEAT.

Дополнительно подстегнула рост цен серия ударов украинских беспилотников по российской инфраструктуре: они привели к закрытию судоходных маршрутов через Азовское море. Это ралли затронуло и другие культуры — кукурузу и сою на основных биржах.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/382678/
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