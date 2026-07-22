Нацбанк Кыргызстана вводит новые правила для систем денежных переводов

Операторы систем денежных переводов должны будут заранее сообщать Национальному банку о новых сервисах, обновлять контактные данные и ежеквартально отчитываться о работе. Соответствующие изменения утверждены постановлением регулятора.

Нацбанк утвердил изменения в Правила осуществления денежных переводов по системам денежных переводов. Документ вводит новые требования к операторам, уточняет порядок взаимодействия с регулятором и расширяет основания для аннулирования регистрации.

Согласно постановлению, операторы систем денежных переводов обязаны предоставлять НБ КР актуальные контактные данные, включая адрес электронной почты.

Также изменены сроки уведомления регулятора: вместо календарных дней теперь используются рабочие. Так, оператор должен не менее чем за 15 рабочих дней уведомить Национальный банк о планируемом внедрении новых сервисов, продуктов, услуг или иных изменений в системе денежных переводов. Такой же срок установлен для уведомления об изменениях в правилах работы системы.

Постановлением уточнены основания для аннулирования регистрации оператора системы денежных переводов в случаях:

отзыва или аннулирования лицензии либо иных разрешительных документов в стране происхождения оператора;

добровольного прекращения деятельности после завершения всех расчетов с участниками системы;

отсутствия деятельности на территории Кыргызстана в течение 12 месяцев после регистрации либо прекращения работы более чем на один год;

систематического (два и более раза в течение 12 месяцев) нарушения требований нормативных актов Нацбанка;

предоставления недостоверной информации или документов при регистрации.

После исключения из реестра оператор обязан прекратить оказание услуг по денежным переводам не позднее дня аннулирования регистрации. Информация об этом будет опубликована на официальном сайте НБ КР.

Также постановлением обновлен порядок предоставления отчетности. Операторы обязаны ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в Национальный банк сведения об операциях и участниках системы денежных переводов в электронном виде.

Документ признает утратившими силу отдельные положения действующих правил и утверждает новую форму отчетности для операторов систем денежных переводов.