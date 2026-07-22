Узбекистанских предпринимателей пригласили развивать бизнес в городе Ош

В Оше 22 июля прошел кыргызско-узбекский бизнес-форум с участием представителей деловых кругов двух стран. В форуме приняли участие представители Министерства иностранных дел Кыргызстана в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях, Генерального консульства Узбекистана в Оше, а также бизнесмены двух стран.

Около 80 предпринимателей из Узбекистана обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества, привлечение инвестиций и запуск совместных проектов. Им рассказали, что город открыт для сотрудничества и новых инвестиционных проектов.

Также участникам представили туристический потенциал Оша и рассказали о возможностях для инвестиций. Гости также ознакомились с крупными инфраструктурными, градостроительными и социально-экономическими проектами, реализуемыми в городе.