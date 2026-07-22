19:15
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Экономика

Кабмин повысил прогноз инфляции в Кыргызстане до 14–15 процентов

Инфляция в Кыргызстане по итогам года может составить 14–15 процентов вместо прогнозировавшихся ранее 9 процентов. Об этом первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев заявил в эксклюзивном интервью 24.kg.

24.kg
Фото 24.kg. Данияр Амангельдиев

По его словам, правительство пересмотрело макроэкономические показатели из-за внешних шоков, которые сохраняются уже около полугода и пока не ослабевают.

«Инфляционные ожидания сегодня очень высокие. Мы прогнозируем 14–15 процентов при базовом показателе 9 процентов», — сказал Данияр Амангельдиев.

Он отметил, что одним из основных рисков остается резкое подорожание горюче-смазочных материалов. Особенно чувствительным для экономики является рост стоимости дизельного топлива, которое используется в сельском хозяйстве, горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, а также в общественном транспорте.

Чтобы не допустить резкого роста цен на товары и услуги, кабмин ввел механизм компенсации части расходов нефтетрейдеров за счет республиканского бюджета. Государственное регулирование распространяется на бензин АИ-92 и дизельное топливо.

Амангельдиев добавил, что обновленные прогнозы были рассмотрены на заседании Координационного совета по макроэкономической и инвестиционной политике.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/382605/
просмотров: 2459
Версия для печати
Материалы по теме
Цены на топливо в Кыргызстане будут регулироваться новым соглашением
За перевод сельхозземель установили новые компенсации
Кабмин договаривается в Москве о поставках всех видов ГСМ
В Кыргызстане реформы будут проводить в формате 100-дневных программ
Кабмин Кыргызстана хочет увеличить субсидии импортерам ГСМ до 30 процентов
В Кыргызстане подорожали лук и морковь, а баранина немного подешевела
Флаг другой страны там не появится. Амангельдиев о передаче земли инвесторам
Кабмин готов помочь пострадавшим продавцам Wildberries льготными кредитами
Кабмин Кыргызстана обещает сдерживать цены на продукты за счет госрезервов
Данияр Амангельдиев признал перегибы силовиков в отношении бизнеса
Популярные новости
Apple выплатит 250 миллионов долларов владельцам iPhone из-за функций&nbsp;ИИ Apple выплатит 250 миллионов долларов владельцам iPhone из-за функций ИИ
Повышение пенсий в&nbsp;Кыргызстане планируется осенью&nbsp;&mdash; Данияр Амангельдиев Повышение пенсий в Кыргызстане планируется осенью — Данияр Амангельдиев
Тенге вновь укрепился, подорожал и&nbsp;рубль: курс валют на&nbsp;24&nbsp;июля Тенге вновь укрепился, подорожал и рубль: курс валют на 24 июля
Новую железную дорогу Балыкчи&nbsp;&mdash; Кочкор открыл Садыр Жапаров Новую железную дорогу Балыкчи — Кочкор открыл Садыр Жапаров
Бизнес
Mastercard совместно с&nbsp;банками запускает Apple Pay для клиентов в&nbsp;Кыргызстане Mastercard совместно с банками запускает Apple Pay для клиентов в Кыргызстане
Бронирование отелей от&nbsp;BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов за&nbsp;каждую поездку Бронирование отелей от BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов за каждую поездку
Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank
ABank сохраняет рост: прибыль за&nbsp;первое полугодие составила 3&nbsp;миллиарда сомов ABank сохраняет рост: прибыль за первое полугодие составила 3 миллиарда сомов
28 июля, вторник
19:02
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на острове Кюсю в Японии Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на острове Кюсю...
19:01
Глава кабмина проверил готовность Иссык-Куля к международным мероприятиям
18:43
Mastercard совместно с банками запускает Apple Pay для клиентов в Кыргызстане
18:30
29 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:12
«Не уйдем!» Торговцы рынка «Мадина» выступили против переезда на новый базар