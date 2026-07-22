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Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Выше 94 долларов. Цены на нефть растут на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана

Стоимость барреля марки Brent поднялась выше 94 долларов за баррель впервые с 11 июня. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 13.36 по бишкекскому времени цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,38 процента относительно предыдущего закрытия — до 94,09 доллара за баррель.

Этот показатель впервые с 11 июня поднялся выше 94 долларов.

Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали в то же время на 3,39 процента — до 87,2 доллара за баррель.

Стоимость нефти продолжает рост на фоне эскалации конфликта между США и Ираном, нарушившего поставки нефти с Ближнего Востока, отмечают эксперты.
Ссылка: http://24.kg/ekonomika/382599/
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