Более 64 тысяч машин: авторынок Кыргызстана показал заметный рост

За первые пять месяцев 2026 года в Кыргызской Республике зафиксировали значительный рост внешнеторгового оборота легковых автомобилей и грузовой техники. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Импорт легковых автомобилей

В страну завезли 64 тысячи 538 машин на общую сумму 527 миллионов 379 тысяч долларов. Данный показатель вырос на 38,1 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Основные страны-поставщики:

Китай — 30 тысяч 633 (рост поставок достиг 189,2 процента);

Республика Корея — 22 тысячи 294;

США — 3 тысячи 521;

Япония — 1 тысяча 962;

Россия — 1 тысяча 200.

Экспорт легковых автомобилей

Из республики вывезли 1 тысячу 494 легковых авто на 35 миллионов 746 тысяч долларов. Количество экспортированных машин демонстрирует рост — 268,9 процента к показателям прошлого года. Главным направлением стала Россия, куда отправили 1 тысячу 249 машин.

Импорт грузовой техники

Объем ввезенных грузовиков достиг 10 тысяч 999 на сумму 148 миллионов 292 тысячи долларов (13,9 процента к объему 2025 года).

Лидеры поставок:

Республика Корея — 5 тысяч 391;

Китай — 3 тысячи 490.

Импорт мотоциклов

Поставки двухколесного транспорта составили 12 тысяч 379 штук (рост — 15,9 процента). Абсолютное большинство техники поступило из Китая (10 тысяч 492 единицы).