Назарбаев рассказал главе Беларуси о проблемах между Казахстаном и Кыргызстаном

Вчера состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Как отмечается на официальном сайте лидера Беларуси, разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.

Стороны обсудили отношения в Евразийском экономическом союзе.

Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко выразили взаимную обеспокоенность в связи с существующими проблемами.

Президент Казахстана выразил озабоченность проблемными вопросами в отношениях Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом он уверен, что все существующие проблемы будут решены внутри союза, сообщается на сайте.

Нурсултан Назарбаев также рассказал Александру Лукашенко о проблемах между Казахстаном и Кыргызстаном и путях их решения. Однако не уточняется, о каких именно.