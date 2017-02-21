Назарбаев рассказал главе Беларуси о проблемах между Казахстаном и Кыргызстаном

Вчера состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Как отмечается на официальном сайте лидера Беларуси, разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.
Стороны обсудили отношения в Евразийском экономическом союзе.
Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко выразили взаимную обеспокоенность в связи с существующими проблемами.
Нурсултан Назарбаев также рассказал Александру Лукашенко о проблемах между Казахстаном и Кыргызстаном и путях их решения. Однако не уточняется, о каких именно.
Стороны обсудили весь комплекс