09:59
+1
USD 69.11
EUR 73.48
RUB 1.21
ЕАЭС

Вместо поиска новых рынков правительство проводило тои

Сегодня на форуме «Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС» депутат от фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев заявил о том, что правительство вместо того, чтобы заниматься поиском новых рынков сбыта товара, проводило тои.

По его словам, на сегодня лишь 19 хозяйств получили право поставлять свой товар на рынки союза. А их в стране 320 тысяч. Получается, что даже один процент хозяйств не получил выгоды.

«Возможен ли рост, если только один процент имеет право поставлять товар в союзнические страны? Конечно, нет», — отметил он.

По сравнению с 2014 годом доходы от таможенных пошлин упали на 23 процента, экспорт — на 100 миллионов долларов. Объем торговли на «Дордое» и «Кара-Суу» сократился втрое.

Каныбек Иманалиев

«На рынке Кыргызстана поставщиков из европейских стран сменили бизнесмены из других стран. Мы без боя отдали рынок. Были кризисы, но такого падения экономики не было», — высказался Каныбек Иманалиев.

«Мы не смогли максимум мобильно использовать даже имеющиеся ресурсы. Отмечу также пассивную работу правительства с экспертным и бизнес-сообществом. Когда правительство будет отчитываться по итогам года работы, мы будем настаивать на его отставке из-за провала интеграции в ЕАЭС», — пригрозил он.
Ссылка: http://24.kg/eaes/45166/
просмотров: 1099
Версия для печати
Материалы по теме
Многие проблемы с ЕАЭС возникли из-за нерасторопности правительства
За провал интеграции в ЕАЭС ответственность возложили на правительство
На электронный документооборот Кыргызстану нужно переходить поскорее
Активнее торговать с Вьетнамом, Индией и Ираном призвал экс-премьер-министр
Задерживаются поставки оборудования для санитарных постов в рамках ЕАЭС
Международные банки развития увеличили присутствие в СНГ
Единая российская военная база сформирована в Кыргызстане
Общий рынок газа появится в ЕАЭС
Экмат Байбакпаев: В проблемах с ЕАЭС беда в нас, а не в соседях
Подготовка к вступлению Кыргызстана в ЕАЭС была нулевой
Популярные новости
За&nbsp;провал интеграции в&nbsp;ЕАЭС ответственность возложили на&nbsp;правительство За провал интеграции в ЕАЭС ответственность возложили на правительство
Активнее торговать с&nbsp;Вьетнамом, Индией и&nbsp;Ираном призвал экс-премьер-министр Активнее торговать с Вьетнамом, Индией и Ираном призвал экс-премьер-министр
Многие проблемы с&nbsp;ЕАЭС возникли из-за нерасторопности правительства Многие проблемы с ЕАЭС возникли из-за нерасторопности правительства
На&nbsp;электронный документооборот Кыргызстану нужно переходить поскорее На электронный документооборот Кыргызстану нужно переходить поскорее
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций
Цена Интернета от&nbsp;&laquo;Кыргызтелекома&raquo; для &laquo;Умной школы&raquo;&nbsp;&mdash; 1,5 тысячи сомов в&nbsp;месяц Цена Интернета от «Кыргызтелекома» для «Умной школы» — 1,5 тысячи сомов в месяц
4G LTE от&nbsp;MegaCom теперь в&nbsp;Таласе! 4G LTE от MegaCom теперь в Таласе!