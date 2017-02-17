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ЕАЭС

За провал интеграции в ЕАЭС ответственность возложили на правительство

«Премьер-министру и его кабинету нужно сначала проснуться, а потом уже можно говорить о решении проблем ЕАСЭ», — заявил сегодня на форуме «Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС» лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев. Он возложил ответственность за провал интеграции в ЕАЭС на правительство.

По его словам, для главы правительства приоритетом № 1 должно быть увеличение кыргызского экспорта в страны ЕАЭС. Другого приоритета быть не может.

«В ЕАЭС чуть более 30 регламентов. На практике процесс исполнения решений зависает. Почему? Некому исполнять. Реализация проектов останавливается на административном уровне. На среднем административном уровне произошел смыв специалистов. В кабинетах остались только люди, которые переносят бумаги. Это отражается и на исполнении программ. Отсутствие системности вынуждает президента и премьера решать проблемы в ручном режиме», — негодовал Бакыт Торобаев.

«Россия и Казахстан защищают свои интересы. Нам тоже пора это делать. В августе вступает в силу техрегламент по упаковке. Без нее на границе не будут пропускать товары. Техрегламенты в силу вступили, а условий для их исполнения нет. Я не удивлюсь, если завтра поднимется вопрос о выходе из ЕАЭС. Я такого сценария не хочу. Премьеру и правительству нужно признать, что они несут ответственность за провал экономической интеграции в ЕАЭС», — добавил он.
Ссылка: http://24.kg/eaes/45164/
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