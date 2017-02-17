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ЕАЭС

На электронный документооборот Кыргызстану нужно переходить поскорее

Для того чтобы нивелировать негативные тенденции после вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз, нужно скорее перейти на электронный документооборот. Об этом сегодня на форуме «Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС» заявила глава Палаты налоговых консультантов Татьяна Ким.

Она привела в качестве негативного примера вопрос о большом потоке неучтенных товаров через кыргызско-казахскую границу. Объем их достаточно велик. В итоге снизились физические объемы перемещения товаров, но самих товаров меньше не стало.

«Это работает против местного товаропроизводителя. Многие отрасли находятся на грани развала. Их экономическое положение ухудшилось. В наших силах нивелировать проблему, например, введя запрет на экспортно-импортные операции для тех, кто работает по патенту. Нужно ускорить процесс введения электронных счетов-фактур», — отметила Татьяна Ким.

«Плохо решается вопрос практической помощи предпринимателям. В налоговом законодательстве ЕАЭС есть четкий перечень документов, которые предприниматель предоставляет для подтверждения экспорта. Между Россией и Казахстаном есть соглашение об электронном приеме документов. Наши предприниматели не могут подтвердить свой экспорт, потому что ГНС не принимает электронные документы. У нас нет законодательной базы. И эту проблему тоже можно решить своими силами», — добавила она.
Ссылка: http://24.kg/eaes/45152/
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