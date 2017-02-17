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ЕАЭС

Активнее торговать с Вьетнамом, Индией и Ираном призвал экс-премьер-министр

У Кыргызстана открываются возможности установления более либеральных режимов внешней торговли с новыми странами, такими, как Вьетнам, Индия, Иран. Экс-глава правительства призвал активнее сотрудничать с ними. Об этом сегодня на форуме «Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС» заявил Темир Сариев.

Он также отметил расширение доступа кыргызстанцев на рынок общей емкостью 190 миллионов человек.

  • Значительная часть наших трудовых мигрантов живет и трудится на пространстве России и Казахстана, а это около 650 тысяч человек. Условия для них существенно улучшились.

Темир Сариев согласился, что экономические трудности в России и Казахстане «смазали» очевидность позитивного эффекта интеграции. По его мнению, это краткосрочные издержки.

Он считает, что Кыргызстан ощутит положительные результаты в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Кандидат в президенты страны раскритиковал чиновников за слабую информационно-консультационную работу с представителями реального сектора.

По словам Темира Сариева, продукция, товары и услуги, которые кыргызстанцы представляют на рынок ЕАЭС, должны быть высокого качества, чтобы конкурировать.
Ссылка: http://24.kg/eaes/45151/
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