Активнее торговать с Вьетнамом, Индией и Ираном призвал экс-премьер-министр

У Кыргызстана открываются возможности установления более либеральных режимов внешней торговли с новыми странами, такими, как Вьетнам, Индия, Иран.
Он также отметил расширение доступа кыргызстанцев на рынок общей емкостью 190 миллионов человек.
Темир Сариев согласился, что экономические трудности в России и Казахстане «смазали» очевидность позитивного эффекта интеграции. По его мнению, это краткосрочные издержки.
Он считает, что Кыргызстан ощутит положительные результаты в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
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По словам Темира Сариева, продукция, товары и услуги, которые кыргызстанцы представляют на рынок ЕАЭС, должны быть высокого качества, чтобы конкурировать.