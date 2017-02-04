08:49
+3
USD 69.43
EUR 74.64
RUB 1.18
ЕАЭС

Задерживаются поставки оборудования для санитарных постов в рамках ЕАЭС

На сегодня задерживаются поставки оборудования для второго этапа оснащения санитарно-карантинных постов в рамках ЕАЭС. Об этом заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, отстают от графика поставки 49 процентов оборудования для семи санитарно-карантинных постов. Есть задержки при поступлении лабораторного оборудования в Департамент профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзор.

«Техническое оснащение пограничного контроля в пунктах пропуска на таможенной границе ЕАЭС также вызывает крайнюю озабоченность», - сообщил Сооронбай Жээнбеков.

По соглашению с российским правительством о техническом содействии КР в процессе присоединения Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу оборудование для таможенных пунктов Кыргызстана по нормам ЕАЭС поставляет компания Crocus International.

Из $200 миллионов технической помощи $129 миллионов получит Crocus International как единый поставщик оборудования для таможенных постов.

Владельцем Crocus International является российский миллиардер Араз Агаларов. Эта компания была генеральным подрядчиком строительства объектов Дальневосточного федерального университета на острове Русский Приморского края РФ, где в 2012 году состоялся саммит АТЭС. В 2014-м компания получила заказ от правительства РФ на строительство стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу-2018.
Ссылка: http://24.kg/eaes/44280/
просмотров: 193
Версия для печати
Материалы по теме
Международные банки развития увеличили присутствие в СНГ
Единая российская военная база сформирована в Кыргызстане
Общий рынок газа появится в ЕАЭС
Экмат Байбакпаев: В проблемах с ЕАЭС беда в нас, а не в соседях
Подготовка к вступлению Кыргызстана в ЕАЭС была нулевой
Акылбек Жапаров: При вступлении Кыргызстана в ЕАЭС всех охватила политическая лихорадка
Владимир Путин планирует посетить Кыргызстан в конце февраля
Возить товары из Кыргызстана через Казахстан можно любым транспортом
Полтора года Кыргызстана в ЕАЭС. Торговля падает, ветпосты остаются
Импортные пошлины сократятся в странах ЕАЭС
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе