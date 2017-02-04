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ЕАЭС

Международные банки развития увеличили присутствие в СНГ

Международные банки развития активно наращивали деятельность в странах СНГ в последние три месяца 2016 года. Об этом говорится в обзоре Евразийского банка развития.

За четвертый квартал шесть финансовых институтов (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Азиатский банк развития, Евразийский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Черноморский банк торговли и развития) утвердили к финансированию 37 проектов на $2 миллиарда.

  • Объем финансирования вырос за три месяца в 2,3 раза и составил $4,4 миллиарда.

Больше всего проектов реализуется в сфере энергетики. Наибольшая доля утвержденных объемов финансирования в частном секторе приходится на Азербайджан (55 процентов) и Казахстан (23 процента).

В целом за 2016 год международные банки развития одобрили к финансированию в странах СНГ проектов на $10,6 миллиарда. Из них 31 процент - финансирование в частном секторе, 69 процентов - суверенное финансирование.
Ссылка: http://24.kg/eaes/44119/
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