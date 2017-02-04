Играть в футбол, а не в козлодрание призвали депутаты правительство Кыргызстана

Депутаты парламента Кыргызстана считают, что с коллегами по ЕАЭС нужно играть в футбол, а не в козлодрание. Об этом сегодня на «встрече без галстуков» заявил народный избранник Акылбек Жапаров.

Он отметил, что не стоит лезть в чужой монастырь со своим уставом. Нужно играть по тем правилам, которые уже установлены в интеграционном объединении. Иначе получается ситуация, когда страны ЕАЭС играют в футбол и рассказывают Кыргызстану правила, мы с ними соглашаемся, но говорим, что хотим играть в козлодрание.

«Супермаркеты России ждут нашу продукцию, она им нравится. Но им нужно, чтобы мы отправляли один вагон с товаром каждый день. А мы отвечаем, чтоб приезжали в сентябре, мы дадим им 19 вагонов, а потом еще 19. Но это не торговля. Нам надо переходить от натурального сельского хозяйства к торговому. А торговля – это всегда определенный объем и регулярность поставок», - заключил Акылбек Жапаров.

Парламентарий отметил, что сейчас союз работает немного неверно. Каждая страна защищает свой рынок, ставит барьеры. А должно быть наоборот.

«Страны должны договориться между собой, помочь друг другу поместить производства и организовать единые центры торговли. В этом случае выиграет каждая из сторон», - считает Акылбек Жапаров.