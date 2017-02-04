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ЕАЭС

Возить товары из Кыргызстана через Казахстан можно любым транспортом

Транзит кыргызских товаров через Казахстан возможен любым видом транспорта. Об этом вице-премьер-министр Олег Панкратов заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

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Он отметил, что в начале года пошла неверная информация  о том, что возить кыргызстанские товары через соседнюю республику можно лишь по железной дороге. Запрет касался подкарантинной продукции.

«Россия, Беларусь и Армения согласны признать систему ветеринарного контроля Кыргызстана эквивалентной нормам ЕАЭС. Против только Казахстан. Поэтому Россия разрешила ввоз мясо-молочной продукции из Кыргызстана на свою территорию тем предприятиям, которые включены в реестр. Казахстан обязуется обеспечить беспрепятственное движение товаров. У нас есть официальное письмо от вице-премьер-министра Казахстана. В нем четко указано, что РК разрешает транзит наших товаров, подлежащих ветеринарному контролю, любым видом транспорта», - отметил Олег Панкратов.
Ссылка: http://24.kg/eaes/43767/
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