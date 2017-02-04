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ЕАЭС

Импортные пошлины сократятся в странах ЕАЭС

Импортные пошлины на ввоз товаров из наименее развитых и развивающихся стран в государства ЕАЭС сократятся. Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

  • Уже утвержден перечень товаров, происходящих из 49 наименее развитых и 104 развивающихся стран, при ввозе которых на территорию Евразийского экономического союза ставки таможенных пошлин снизят на 25 процентов или полностью обнулят.

Список разработан в рамках реализации договоренностей с Всемирной торговой организацией о либерализации доступа товарам из наименее развитых стран.

Перечень охватывает как товары, уже пользующиеся тарифными преференциями (мясо и пищевые субпродукты, рыба, молочная продукция, мед, фрукты, орехи, кофе, чай, рис, пряности, какао-бобы, предметы коллекционирования и антиквариат, драгоценные металлы и жемчуг, ковры ручной работы), так и товары, в отношении которых для наименее развитых стран расширили преференциальный доступ (черные и цветные металлы, некоторые виды машиностроительной продукции).

«Количество товаров, попадающих под полное обнуление таможенных пошлин, составило 62 процента от всей номенклатуры. В будущем мы планируем расширить беспошлинный доступ до максимального уровня в 97 процентов товарной номенклатуры», – заявила член коллегии (министр) ЕЭК Вероника Никишина.
Ссылка: http://24.kg/eaes/43596/
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