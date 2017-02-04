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ЕАЭС

Мигранты из Кыргызстана могут лишиться бесплатного лечения в России

Министерство здравоохранения России предложило лишить права на бесплатное лечение семьи трудовых мигрантов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также мигрантов, работающих не по трудовым договорам. Об этом сообщили российские СМИ.

Ранее, 29 декабря 2016 года, со ссылкой на Посольство КР в РФ сообщалось, что с 1 января 2017 года работающие в России граждане стран ЕАЭС, в том числе Кыргызстана, получат доступ к обязательному медицинскому страхованию.

По данным Посольства КР в РФ, договором о ЕАЭС предусмотрено, что социальное обеспечение, за исключением пенсионного, трудящихся стран союза и членов их семей осуществляется на равных условиях с гражданами стран трудоустройства. Сюда относится и обязательное медицинское страхование.

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Отмечалось, что ранее у гастарбайтеров из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана не было возможности стать участником программы ОМС в России.

Теперь же в письме заместителя главы Минздрава Дмитрия Костенникова, направленном в российские Минтруда, МИД, Минфин и другие ведомства, предлагаются изменения.

«Минздрав объясняет инициативу высокими затратами средств системы обязательного медицинского страхования (ОМС), так как из этих стран прибывает большое число мигрантов», –  говорится в сообщении.

Министерство труда уже рассмотрело предложение Минздрава.

Ведомство не возражает, но заместитель главы Минтруда Алексей Черкасов внес предложение оставить в ОМС трудовых мигрантов из стран ЕАЭС, работающих не по трудовому, а по гражданско-правовому договору. Договоры отличаются тем, что по гражданско-правовому сотрудник получает зарплату не строго два раза в месяц, а только за выполненный объем работ. С зарплат этих мигрантов тоже уплачиваются взносы в российскую систему ОМС.
Ссылка: http://24.kg/eaes/43060/
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