В странах ЕАЭС картинки на пачках сигарет станут еще омерзительнее

С 17 марта картинки на пачках сигарет в странах Евразийского экономического союза станут еще омерзительнее. Об этом сообщил ЕЭК.

Отмечается, что у изготовителей, импортеров или продавцов осталось меньше трех месяцев, чтобы разместить их на упаковках в соответствии с требованиями технического регламента ЕАЭС.

Техрегламентом союза предусмотрено нанесение на каждую потребительскую упаковку табачной продукции либо лист-вкладыш предупреждений о вреде табачных изделий. Эскизы предупреждений и параметры нанесения утверждены 17 марта 2016 года.

На пачках сигарет будут изображены органы человека, пораженные опасными недугами, вызываемыми курением, и названия заболеваний - от пародонтоза до гангрены и рака. При этом предусмотрено использование самого неприятного, по мнению ученых, грязно-коричневого цвета. Площадь предупреждения должна быть не менее половины от каждой из основных сторон упаковки.

Запрещено наносить на сигаретные пачки картинки или надписи, которые напоминали бы о чем-то вкусном и полезном: ягодах, фруктах и тому подобном. По аналогичной причине нельзя указывать и количество никотина, смол, монооксида углерода: потребители не должны думать, что чем меньше содержание вредных веществ, тем безопаснее продукт.

Производство и выпуск табачной продукции в старой упаковке допускается, если на нее есть документы об оценке соответствия обязательным требованиям, выданные или принятые до вступления в силу «табачного техрегламента».

Разработчики новых «страшилок» убеждены, что нововведение позволит сократить число курильщиков и сохранить здоровье миллионам людей.