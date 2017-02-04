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ЕАЭС

Для кыргызстанских абитуриентов Беларусь открывает новые возможности

Организация трех резервных дней Централизованного тестирования (ЦТ) при поступлении в вузы Беларуси откроет новые возможности для поступления гражданам Кыргызстана, России, Казахстана и Таджикистана», - заявил ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского государственного университета Вячеслав Молофеев. Об этом сообщили белорусские СМИ.

«Основная масса тех, кто воспользуется третьим резервным днем для сдачи экзаменов, это граждане Кыргызстана, России, Казахстана и Таджикистана, которые имеют право поступать в наши вузы на тех же основаниях, что и белорусские граждане. Ранее они не могли воспользоваться этим в силу того, что выпускные мероприятия в их школах заканчиваются в двадцатых числах июня: к нам они не успевали. Сейчас для них открываются очень хорошие возможности», - сказал он.

Вячеслав Молофеев отметил, что абитуриенты получат большую свободу действий благодаря возможности сдавать четыре экзамена в ходе ЦТ, а не три, как ранее.

«Появление права сдавать четвертый экзамен, конечно, расширяет свободу действий для абитуриентов. Особенно это касается специальностей, которые находятся на стыке областей и отраслей. Например, географический факультет, где к профильным предметам относятся математика, физика и география. Раньше абитуриент в период регистрации на ЦТ должен был решить, какие два предмета он выбирает и по какой группе специальностей будет поступать. Такая же ситуация на химическом факультете, где приходилось делать выбор между химией, биологией и математикой», - рассказал представитель БГУ.

По его информации, сейчас, при наличии четырех сертификатов, возможности выбора для абитуриентов возрастут, а уровень их нервозности упадет.

«Одно дело, когда абитуриент выстраивает планы в мае, в период регистрации, другое дело, когда сертификаты ЦТ будут у него на руках», - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Беларуси изменяются правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования. Основными нововведениями являются возможность сдачи централизованного тестирования по четырем учебным предметам, расширение срока действия сертификатов ЦТ до двух лет, организация до трех резервных дней ЦТ.

Вводятся льготы для профильных классов педагогического направления. Кроме того, созданы равные условия конкурса при поступлении на сельскохозяйственные специальности во все вузы.
Ссылка: http://24.kg/eaes/42961/
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