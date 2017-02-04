08:48
+3
USD 69.43
EUR 74.64
RUB 1.18
ЕАЭС

Олег Панкратов: В Кыргызстане в негативном отношении к ЕАЭС виноваты журналисты

СМИ вновь оказались виноваты в негативном отношении общества к вступлению Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике заявил вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.

На заседании он представил данные о результатах евразийской интеграции Кыргызстана. Депутаты отметили, что в докладах правительства все хорошо, на деле же не так радужно. В частности, вице-премьера попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что мясную и молочную продукцию Кыргызстана не пускают в союз.

Правда, он добавил, что проблемы с ветеринарной системой есть. Однако это проблема самого Кыргызстана. За годы независимости систему ветеринарного контроля практически полностью развалили. Сейчас стране приходится ударными темпами ее восстанавливать, чтобы соответствовать нормам ЕАЭС и международным стандартам.

«Но ветеринарная продукция занимает всего десять процентов от всего экспорта в страны ЕАЭС», - заключил Олег Панкратов.
Ссылка: http://24.kg/eaes/42927/
просмотров: 7
Версия для печати
Материалы по теме
Задерживаются поставки оборудования для санитарных постов в рамках ЕАЭС
Международные банки развития увеличили присутствие в СНГ
Единая российская военная база сформирована в Кыргызстане
Общий рынок газа появится в ЕАЭС
Экмат Байбакпаев: В проблемах с ЕАЭС беда в нас, а не в соседях
Подготовка к вступлению Кыргызстана в ЕАЭС была нулевой
Акылбек Жапаров: При вступлении Кыргызстана в ЕАЭС всех охватила политическая лихорадка
Владимир Путин планирует посетить Кыргызстан в конце февраля
Возить товары из Кыргызстана через Казахстан можно любым транспортом
Полтора года Кыргызстана в ЕАЭС. Торговля падает, ветпосты остаются
Популярные новости
Задерживаются поставки оборудования для санитарных постов в рамках ЕАЭС Задерживаются поставки оборудования для санитарных постов в рамках ЕАЭС
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе