Казахстан ввел сниженный железнодорожный тариф для транзита грузов из Кыргызстана

Сегодня заработает унифицированный тариф для провоза грузов в/из Кыргызстана, следующих транзитом через Казахстан. Об этом сегодня на брифинге сообщил президент АО «Казахстан темир жолы - Грузовые перевозки» Оралхан Кулаков.

Отмечается, что «Казахстан темир жолы» решило ввести сниженный тариф досрочно. Изначально это планировали сделать в середине августа 2017 года. На всех стыках экспедиторы, участвующие в перевозках, принимают новый тариф.

«Минсельхоз провел большую работу по поводу условий перевозок подкарантинных грузов. С 10 января созданы благоприятные условия для перевозок в/из Кыргызстана через территорию Казахстана. КР входит в ЕАЭС, поэтому они вправе иметь унифицированный тариф», - отметил Оралхан Кулаков.

Перевозки от станции «Луговая» до станции «Илецк» - маршрут, определенный для транзита животноводческой продукции из Кыргызстана в Россию. Его протяженность – 2 тысячи 21 километр .

Если раньше транзит грузов в рефрижераторном вагоне стоил $5 тысяч 155, то теперь - $1 тысячу 820,7. Транзитный железнодорожный тариф сократился в 2,83 раза.

Оралхан Кулаков отметил, что потеря 42 миллиардов тенге от снижения тарифа для кыргызского направления компенсируется ростом перевозок в три раза.

Вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева рассказала, что Казахстан пока не согласен снять ветеринарные посты на границе с Кыргызстаном.

По итогам декабрьской инспекции в Кыргызстане имеется ряд замечаний. Выявлено, что более половины из них находится в стадии устранения.

Поэтому 26 декабря 2016 года на заседании Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге решили сохранить ветеринарные посты на границе.

Минсельхоз Казахстана также запретил провозить кыргызские товары транзитом через свою территорию автомобильным транспортом. Кыргызстан пожаловался на действия коллег в Евразийскую экономическую комиссию.