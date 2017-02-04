Казахстан запретил транзит кыргызского мяса и молока по своей территории автомобилями

С 1 января 2017 года Казахстан запретил транзит кыргызской мясной и молочной продукции по своей территории автомобильным транспортом. Соответствующее письмо поступило в Государственную ветеринарную и фитосанитарную инспекцию Кыргызстана из Министерства сельского хозяйства РК.

Под запрет попала продукция 15 предприятий, которые включены в реестр России еще в феврале 2016 года. Эти предприятия имеют право на реализацию своей продукции в РФ, но не включены в реестр Казахстана. Им разрешили провозить товар только железнодорожным транспортом.

Правительство Кыргызстана направило письмо властям Казахстана с просьбой объяснить ситуацию. В частности, РК предстоит объяснить, почему Минсельхоз определяет политику в сфере транспорта.

Других документов, подтверждающих запрет на автомобильный транзит, кроме письма Минсельхоза Казахстана, нет.

Кабмин Кыргызстана также обратился в Евразийскую экономическую комиссию. Она рассмотрит вопрос 13 января 2017 года.