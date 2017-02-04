Казахстан запретил транзит кыргызского мяса и молока по своей территории автомобилями

С 1 января 2017 года Казахстан запретил транзит кыргызской мясной и молочной продукции по своей территории автомобильным транспортом. Соответствующее письмо поступило в Государственную ветеринарную и фитосанитарную инспекцию Кыргызстана из Министерства сельского хозяйства РК.
Правительство Кыргызстана направило письмо властям Казахстана с просьбой объяснить ситуацию. В частности, РК предстоит объяснить, почему Минсельхоз определяет политику в сфере транспорта.
Других документов, подтверждающих запрет на автомобильный транзит, кроме письма Минсельхоза Казахстана, нет.
Кабмин Кыргызстана также обратился в Евразийскую экономическую комиссию. Она рассмотрит вопрос 13 января 2017 года.