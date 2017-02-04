Страны ЕАЭС обязали оснастить автомобили «тревожной кнопкой»

С 1 января 2017 года в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступает в силу требование об обязательном оснащении транспортных средств «тревожной кнопкой». Об этом сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Речь о машинах, выпускаемых в ЕАЭС. Требование не распространяется на автомобили, находившиеся в эксплуатации до вступления в силу новой нормы.

В случае аварии установленное на машине оборудование в автоматическом режиме или при нажатии «тревожной кнопки» информирует соответствующие службы.

Отмечается, что большинство типов транспортных средств, выпускаемых в государствах ЕАЭС, прошли подтверждение по новым требованиям. По информации Минпромторга России, к 20 декабря 2016 года все основные автомобильные бренды – от массового сегмента (LADA, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen) до премиального (BMW, Mercedes, Porsche, Bentley, Rolls Royce), поставляющие продукцию в страны союза, - завершили либо завершают оснащение машин «тревожной» системой.

«В отношении машин, ввозимых физическими лицами из третьих стран, действуют те же требования. Гражданам, желающим в частном порядке ввезти в ЕАЭС после 1 января 2017 года транспорт (как новый, так и бывший в употреблении), необходимо помнить, что, например, легковой автомобиль должен иметь встроенную работоспособную систему вызова экстренных оперативных служб», - заключили в ЕЭК.

В Европейском союзе аналогичные требования вводятся только в апреле 2018 года. Но многие мировые бренды уже установили на производимых ими авто оборудование, предназначенное для работы соответствующих систем.