Сменилось руководство ОДКБ

С 1 января 2017 года исполнение обязанностей генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) возложено на заместителя генсека ОДКБ Валерия Семерикова. Об этом сообщил сайт организации.
Полномочия генсека ОДКБ Николая Бордюжи истекли 31 декабря 2016 года. Поэтому исполнение обязанностей главы организации пока возложили на Валерия Семерикова.
Участниками ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В 2012 году Узбекистан объявил, что приостанавливает участие в работе организации.