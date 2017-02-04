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ЕАЭС

Гастарбайтеры из стран ЕАЭС теперь смогут в России не только работать, но и лечиться

С 1 января 2017 года работающие в России граждане стран ЕАЭС, в том числе Кыргызстана, получат доступ к обязательному медицинскому страхованию. Об этом сообщает Посольство КР в РФ.

По его данным, договором о ЕАЭС предусмотрено, что социальное обеспечение, за исключением пенсионного, трудящихся стран экономического союза и членов их семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства.

При этом к социальному обеспечению, в частности, относится обязательное медицинское страхование.  

Как отмечает дипломатическое ведомство, ранее у гастарбайтеров из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана не было возможности стать участником программы ОМС в России.

Согласно информации ЕЭК, с принятием российской стороной данного решения трудящиеся из стран ЕАЭС получат доступ к социальным гарантиям наравне с российскими гражданами, говорится в сообщении.
Ссылка: http://24.kg/eaes/42595/
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