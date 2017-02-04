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ЕАЭС

Саммит ЕАЭС: Кыргызстан не подписал Таможенный кодекс

Сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге главы государств подписали и приняли решения по более чем 30 документам.

Ранее Евразийская экономическая комиссия сообщала, что ключевым событием ВЕЭС станет планируемое подписание Таможенного кодекса ЕАЭС.

Однако Кыргызстан не подписал два документа - Заявление о развитии торгово-экономической политики и Таможенный кодекс ЕАЭС.

Сегодня утром вице-премьер-министр КР Олег Панкратов заявлял журналистам: «Таможенный кодекс ЕАЭС - документ достаточно объемный, мы больше года работали над его написанием. Много было разногласий. Но в итоге все страны шли на какие-то уступки, был найден консенсус».

«Очень надеемся, что все страны завершили процедуру внутригосударственного согласования и одобрения, и сегодня президенты подпишут документ, если не случится каких-то нюансов», - отмечал Олег Панкратов.

В ЕАЭС входят пять стран - Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Армения. Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседание ВЕЭС в Санкт-Петербург не прилетел.
Ссылка: http://24.kg/eaes/42378/
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