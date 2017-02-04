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ЕАЭС

Саммит ЕАЭС: предложено создать Антикризисный совет

«Надо было бы создать нам Антикризисный совет, в который можно привлечь нам экспертов мирового уровня, иностранных, наших», - заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Санкт-Петербурге президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

По его словам, совет должен «стоять особняком» в структуре Евразийской экономической комиссии. «При этом его работа должна быть ориентирована на глубокий анализ, подготовку предложений по практическому решению имеющихся проблем. Иными словами, мы должны знать, как подставить плечо друг другу в непростых экономических условиях», - сказал Нурсултан Назарбаев.

«Если главы государств поддержат, предлагаю поручить комиссии совместно с главами правительств рассмотреть данный вопрос», - добавил он.
Ссылка: http://24.kg/eaes/42370/
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