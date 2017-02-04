08:48
+3
USD 69.43
EUR 74.64
RUB 1.18
ЕАЭС

Нурсултан Назарбаев о барьерах на пути ЕАЭС и сотрудничестве с зарубежными партнерами

«Одним из ключевых приоритетов являлось развитие международного сотрудничества. Мы достаточно серьезно продвинулись в этом направлении», - заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Санкт-Петербурге президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«В октябре вступило соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, рассматривается вопрос о начале переговоров о создании зон свободной торговли с Ираном, Индией, Сингапуром и Египтом. Подписано более 25 меморандумов о сотрудничестве и взаимодействии с различными странами. Активно ведутся переговоры по торговым соглашениям с КНР, Израилем. Взят курс на сопряжение экономического пояса Великого Шелкового пути с нашим союзом. Идет поиск точек соприкосновения с Европейским союзом и Шанхайской организацией сотрудничества», - перечислил Нурсултан Назарбаев.

«Проявляют интерес к сотрудничеству с ЕАЭС партнеры из Южной Америки. Логическим этапом работы по развитию международных экономических связей ЕАЭС является подготовленное заявление о развитии торговой политики, где обозначены основные принципы сотрудничества с иностранными партнерами. Вместе с тем мы не должны забывать, что работа над торговыми соглашениями требует системности, максимальной прагматичности, расчетов интересов всех членов нашего союза», - добавил он.

«Наше экономическое объединение работает в непростых условиях. Экономические показатели ЕАЭС продолжают снижаться. На наши экономические взаимоотношения влияют нерешенные внутренние вопросы самого союза. К ним относятся остающиеся барьеры во взаимной торговле, сложности при транзите товаров, препоны со стороны местных властей и другие. Мы понимаем, что проблемы всегда были и будут. Наверное, должно пройти время», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.
Ссылка: http://24.kg/eaes/42369/
просмотров: 9
Версия для печати
Материалы по теме
Задерживаются поставки оборудования для санитарных постов в рамках ЕАЭС
Международные банки развития увеличили присутствие в СНГ
Единая российская военная база сформирована в Кыргызстане
Общий рынок газа появится в ЕАЭС
Экмат Байбакпаев: В проблемах с ЕАЭС беда в нас, а не в соседях
Подготовка к вступлению Кыргызстана в ЕАЭС была нулевой
Акылбек Жапаров: При вступлении Кыргызстана в ЕАЭС всех охватила политическая лихорадка
Владимир Путин планирует посетить Кыргызстан в конце февраля
Возить товары из Кыргызстана через Казахстан можно любым транспортом
Полтора года Кыргызстана в ЕАЭС. Торговля падает, ветпосты остаются
Популярные новости
Задерживаются поставки оборудования для санитарных постов в рамках ЕАЭС Задерживаются поставки оборудования для санитарных постов в рамках ЕАЭС
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе