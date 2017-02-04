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ЕАЭС

Саммит ЕАЭС: Алмазбек Атамбаев не стал говорить о проблемах в присутствии прессы

«2016 год был показательным для Кыргызстана в качестве полноправного члена ЕАЭС», - заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, произошло много изменений - как позитивных, так и отрицательных. «И, к сожалению, негатив временами даже превалирует. И это в целом накладывает отпечаток на то, как народ Кыргызстана принимает вступление в ЕАЭС», - сказал глава республики.

«Это накладывает и отрицательный отпечаток на экономический эффект от интеграции Кыргызстана. Есть и другие проблемы. Эти проблемы я хотел бы озвучить позже, когда мы останемся в узком кругу», - отметил Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: http://24.kg/eaes/42366/
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