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ЕАЭС

Олег Панкратов: Принятие Таможенного кодекса ЕАЭС не повлияет на цены

«Принятие Таможенного кодекса ЕАЭС не повлияет на цены», - заявил сегодня журналистам вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.

«ЕАЭС – экономическая организация, созданная на базе того, что у нас единое таможенное пространство. Соответственно, у нас должен быть единый кодекс, единые правила, которые определяют все таможенные процедуры. Документ достаточно объемный, мы больше года работали над его написанием. Много было разногласий», - сказал он.

«Но в итоге все страны шли на какие-то уступки, найден консенсус. Очень надеемся, что все страны завершили процедуру внутригосударственного согласования и одобрения, и сегодня президенты подпишут документ, если не случится каких-то нюансов», - добавил Олег Панкратов.

«Особенностей для Кыргызстана в нем нет. Самая большая часть, где было много разногласий, связана с работой свободных экономических зон. Во многом здесь было сложно договориться. Но в итоге и эти все вопросы разрешились», - отметил Олег Панкратов.

  • На вопрос, не вырастут ли цены после принятия Таможенного кодекса, он ответил: «Кодекс не регулирует тарифы. Только таможенные процедуры. То есть кодекс на цены совершено не влияет».

В Санкт-Петербурге (Россия) сегодня состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Ключевым событием саммита станет планируемое подписание договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.
Ссылка: http://24.kg/eaes/42312/
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