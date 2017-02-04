Главы государств ЕАЭС подведут итоги первых двух лет работы

В Санкт-Петербурге (Россия) сегодня, 26 декабря, состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Как сообщила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), на саммите главы пяти государств, входящих в Евразийский экономический союз (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия), подведут итоги первых двух лет работы интеграционного объединения и обозначат ориентиры для его дальнейшего развития. Ключевым событием ВЕЭС станет планируемое подписание Таможенного кодекса ЕАЭС.

Ожидается принятие ряда других важных многосторонних документов, в том числе направленных на продвижение процесса формирования общих евразийских рынков. Речь о Программе формирования общего электроэнергетического рынка и разработке Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Предполагается, что лидеры стран «пятерки» утвердят планы либерализации в секторах услуг.

Главам государств предстоит утвердить основные направления международной деятельности союза на 2017 год и рассмотреть различные аспекты сотрудничества с ключевыми торгово-экономическими партнерами ЕАЭС.

На встрече планируется подписать заявление глав государств «О цифровой повестке Евразийского экономического союза».

Кроме того, президенты обсудят вопрос председательства в органах союза в 2017 году. Отмечается, что согласно договору о ЕАЭС на посту председательствующего в ВЕЭС, Евразийском межправительственном совете и Совете ЕЭК ежегодно происходит плановая ротация. В уходящем 2016-м во всех трех структурах председательствовал Казахстан и его представители.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетел в Санкт-Петербург для участия в саммите сегодня утром.