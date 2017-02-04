Госдума России одобрила соглашение с Кыргызстаном о беспошлинных поставках нефти

Соглашение между правительствами Российской Федерации и Кыргызстана о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов сегодня ратифицировала Государственная дума. Об этом сообщили российские СМИ.

Соглашение подписали в Бишкеке 6 июня 2016 года. Документ предусматривает беспошлинные поставки нефти и нефтепродуктов в Кыргызстан для внутреннего потребления.

«Компетентные органы согласовывают объем и номенклатуру внутреннего потребления в Кыргызстане нефти и нефтепродуктов на следующий календарный год и утверждают по ним индикативные балансы. На 2017 год стороны договорились, что объем поставок составит 560 тысяч тонн автомобильного бензина и 390 тысяч тонн дизельного топлива», - сообщил заместитель министра энергетики РФ Юрий Сентюрин.

В отношении этих объемов Россия не будет взимать вывозные таможенные пошлины при запрете их реэкспорта за пределы территории Евразийского экономического союза. При превышении объема пошлина будет взиматься в соответствии с нормами действующего законодательства.