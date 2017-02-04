08:49
+3
USD 69.43
EUR 74.64
RUB 1.18
ЕАЭС

В парламенте Кыргызстана началось одобрение Таможенного кодекса ЕАЭС

В преддверии заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в конце декабря в Санкт-Петербурге, комитет Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике поддержал Таможенный кодекс ЕАЭС. Документ направлен на голосование парламента в первом чтении.

Единый Таможенный кодекс стран Евразийского экономического союза разрабатывали более трех лет. Он объединил в себе все положения, касающиеся перемещения товаров в странах союза. В документе много новшеств. Прежде всего, речь о приоритете применения электронных технологий при декларировании и оформлении товаров. Его окончательный вариант утвердили на заседании главы правительств ЕАЭС в августе 2016 года в Сочи (Россия).

«Я внимательно прочитал кодекс. Да, есть упрощения, но и есть нормы, по которым нашим внутренним предпринимателям будет тяжело работать. Я предлагаю Государственной таможенной службе открыть call-центр, куда наши бизнесмены смогут обратиться и получить консультации», - отметил депутат Дастан Бекешев.

Нардеп Акылбек Жапаров предложил провести переговоры с коллегами по ЕАЭС и ввести для Кыргызстана переходный период. По его словам, это необходимо для адаптации отечественного бизнеса к новым правилам.

Однако глава Государственной таможенной службы Азамат Сулайманов не согласился с предложением.

«У нас нет оснований просить переходный период. У нас только по 166 пунктам есть изъятия до 2020 года. В остальном мы работаем на общих основаниях. Я считаю, что у нас нет оснований просить льготы. Этот кодекс дает нам основания внедрять инновации», - отметил глава таможни.
Ссылка: http://24.kg/eaes/41999/
просмотров: 6
Версия для печати
Материалы по теме
Задерживаются поставки оборудования для санитарных постов в рамках ЕАЭС
Международные банки развития увеличили присутствие в СНГ
Единая российская военная база сформирована в Кыргызстане
Общий рынок газа появится в ЕАЭС
Экмат Байбакпаев: В проблемах с ЕАЭС беда в нас, а не в соседях
Подготовка к вступлению Кыргызстана в ЕАЭС была нулевой
Акылбек Жапаров: При вступлении Кыргызстана в ЕАЭС всех охватила политическая лихорадка
Владимир Путин планирует посетить Кыргызстан в конце февраля
Возить товары из Кыргызстана через Казахстан можно любым транспортом
Полтора года Кыргызстана в ЕАЭС. Торговля падает, ветпосты остаются
Популярные новости
Задерживаются поставки оборудования для санитарных постов в рамках ЕАЭС Задерживаются поставки оборудования для санитарных постов в рамках ЕАЭС
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе