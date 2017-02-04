Только 7 процентов опрошенных россиян оценили Кыргызстан как надежного партнера

По данным опроса ВЦИОМ, самыми надежными партнерами России респонденты называют Беларусь (66 процентов) и Казахстан (55 процентов), у Кыргызстана всего 7 процентов. Об этом написал «Интерфакс».

В списке надежных партнеров РФ респонденты отметили Армению (16 процентов против 4 процентов в 2014-м), Узбекистан (10 против 3 процентов), Азербайджан (8 процентов). Далее следуют Таджикистан (6 процентов), Грузия и Молдова (по 5 процентов), Туркменистан (4 процента), Украина (2 процента).

Наиболее стабильными и успешными странами СНГ россияне считают Беларусь (68 процентов) и Казахстан (51 процент). У Кыргызстана лишь 8 процентов.

Положительную динамику в рейтинге демонстрируют Армения (16 процентов против 9 в 2014-м), Узбекистан (14 против 3 процентов) и Таджикистан (7 против 2 процентов).

Об успешности Азербайджана сказали 13 процентов респондентов, по 8 процентов указали Грузию и Туркменистан, 4 процента - Молдову, 2 процента - Украину.

По критерию обеспечения прав русскоязычного населения «пальма первенства» вновь у Беларуси (69 процентов) и Казахстана (38 процентов). У Кыргызстана и здесь только 5 процентов.

Заметно реже респонденты называли Армению (13 процентов), Украину (6 процентов), Азербайджан, Молдову и Узбекистан (по 5 процентов). А также Грузию и Таджикистан (по 4 процента), Туркменистан (2 процента).

Рейтинг доверия к лидерам стран СНГ возглавляют президенты Беларуси Александр Лукашенко (65 процентов) и Казахстана Нурсултан Назарбаев (54 процента). За Алмазбека Атамбаева высказались 5 процентов.

В рейтинге доверия россиян у лидера Азербайджана Ильхама Алиева 11 процентов, Армении Сержа Саргсяна - 8 процентов. Новому главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву доверяют 6 процентов респондентов, президенту Молдовы Игорю Додону – 5 процентов.

Меньше всего доверия вызывают у опрошенных россиян лидеры Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Таджикистана Эмомали Рахмон (по 4 процента), Грузии Георгий Маргвелашвили (3 процента) и Украины Петр Порошенко (2 процента).