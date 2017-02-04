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ЕАЭС

В Новосибирск не пустили более 40 тонн сухофруктов, орехов и хурмы из Кыргызстана

21,8 тонны сухофруктов и орехов, а также 20 тонн свежей хурмы из Кыргызстана не пустили в Новосибирск. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Новосибирской области.

По их данным, продукция следовала автотранспортом транзитом через Казахстан для реализации в Красноярске.

Карантинный контроль установил, что продукция высокого фитосанитарного риска перевозилась с недействительными сертификатами.

В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства ввоз всей подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации запрещен. Грузы возвращены отправителям в Кыргызстан.
Ссылка: http://24.kg/eaes/41913/
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