Дословно. Депутат парламента Алмазбек Токторов

На заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению рассматривают отчет правительства.
Депутат от фракции «Кыргызстан» Алмазбек Токторов возмутился частыми поездками чиновников в командировки. «Что конкретно вы привезли? Какие-то средства, идеи, концепции новых законопроектов? Ничего этого нет!» — сказал он, обращаясь к председателю Фонда обязательного медицинского страхования Марату Калиеву.
Такого Жогорку Кенеша, который вас во всем поддерживает, особенно шестой созыв, еще не было. В результате кто неблаговидный? Парламент! А исполнительные органы власти в поте лица работают, из загранкомандировок не вылезают.Алмазбек Токторов