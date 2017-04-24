Дословно. Депутат парламента Алмазбек Токторов

На заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению рассматривают отчет правительства.

Депутат от фракции «Кыргызстан» Алмазбек Токторов возмутился частыми поездками чиновников в командировки. «Что конкретно вы привезли? Какие-то средства, идеи, концепции новых законопроектов? Ничего этого нет!» — сказал он, обращаясь к председателю Фонда обязательного медицинского страхования Марату Калиеву.