Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев

Сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции рассматриваются результаты проверки рабочей группой Жогорку Кенеша исполнения требований закона КР «О противодействии коррупции» в Государственной регистрационной службе и изучения фактов незаконной выдачи, подделки и использования паспортов КР.

Во время обсуждения вопроса, обращаясь к главе ГРС Тайырбеку Сарпашеву, депутат Камчыбек Жолдошбаев заявил: