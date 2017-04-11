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Дословно

Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев

Сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции рассматриваются результаты проверки рабочей группой Жогорку Кенеша исполнения требований закона КР «О противодействии коррупции» в Государственной регистрационной службе и изучения фактов незаконной выдачи, подделки и использования паспортов КР.

Во время обсуждения вопроса, обращаясь к главе ГРС Тайырбеку Сарпашеву, депутат Камчыбек Жолдошбаев заявил:

Куда ни глянь, ГРС во всем ищет выгоду. Это вам не «Градиент».
Ссылка: http://24.kg/doslovno/49272/
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