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Дословно. Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп хочет обратиться к первой леди страны Меланье Трамп за советом, как поднять рейтинг своей популярности, написало издание Politico.

Пока рейтинг одобрения Трампа продолжает снижаться: в настоящее время он находится на отметке 35 процентов (последний опрос Gallup), рейтинги его жены Меланьи стремительно растут. Согласно последнему опросу CNN/ORC, 52 процента американцев отзываются о первой леди одобрительно, отметило издание.

Это и заставило Дональда Трампа на церемонии вручения награды Госдепартамента США International Women of Courage Award, которая присуждается за продвижение прав человека, борьбу с несправедливостью, расовой и гендерной дискриминацией, признаться:

Мне не стоит этого говорить, но ее рейтинги взлетели до небес на прошлой неделе. Что это было? Она должна открыть мне свой секрет.
Ссылка: http://24.kg/doslovno/48339/
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