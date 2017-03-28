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Дословно

Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Азамат Арапбаев

Сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутаты рассматривали законопроект о введении моратория на рубку и использование особо ценных (ореховых и арчовых) пород деревьев.

Депутатов возмутило, что разрешена санитарная вырубка леса. Чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства ответили, что санитарная вырубка разрешена в культурном, а не диком лесу. Если этого не делать, то могут возникать пожары. На это депутат Азамат Арапбаев резко заявил:

Не надо махать шлангом после пожара.
Ссылка: http://24.kg/doslovno/48131/
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