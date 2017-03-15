11:10, 15 марта 2017, Бишкек - ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров
11:10, 15 марта 2017, Бишкек - ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО
Жогорку Кенеш обсуждает поправки в закон «О пожарной безопасности». Вице-спикер Данияр Толонов отметил, что докладчиком будет глава МЧС Кубатбек Боронов. Однако поправки защищал его заместитель Калыс Ахматов. На это депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Мирлан Бакиров заявил:
Радиослушатели думают, что у главы МЧС голос изменился, а телезрители, что он уменьшился. Или вы хотите министром стать?