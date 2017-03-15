Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров

Жогорку Кенеш обсуждает поправки в закон «О пожарной безопасности». Вице-спикер Данияр Толонов отметил, что докладчиком будет глава МЧС Кубатбек Боронов. Однако поправки защищал его заместитель Калыс Ахматов. На это депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Мирлан Бакиров заявил:

Радиослушатели думают, что у главы МЧС голос изменился, а телезрители, что он уменьшился. Или вы хотите министром стать? Мирлан Бакиров