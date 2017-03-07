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Дословно. Премьер-министр России Дмитрий Медведев

Сегодня в Бишкеке состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. В Кыргызстан прибыли премьер-министры Армении, Беларуси, Казахстана и России. На заседании совета в расширенном формате между главами правительств Беларуси Андреем Кобяковым и России Дмитрием Медведевым произошла словесная перепалка.

Андрей Кобяков заявил о том, что интеграционное объединение страдает из-за двусторонних проблем отдельных государств. Так, Беларуси не понравилось увеличение цены на российский газ в три раза за последние два года.

На это Дмитрий Медведев парировал, что без ЕАЭС цена была бы иной.

По сути, в отношении других членов союза, которые не вовлечены в спор, возникает совершенно недопустимая ситуация. Считаю, что злоупотребление правом союза неприемлемо. В ЕАЭС никто никого силой не держит. Это добровольное объединение.

Дмитрий Медведев

Ссылка: http://24.kg/doslovno/46753/
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