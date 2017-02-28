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Дословно

Дословно. Министр Арзыбек Кожошев в Жогорку Кенеше

Депутаты на заседании комитета по экономической и фискальной политике обсуждают идею Министерства экономики увеличить транспортный налог для новых машин с большим объемом двигателя. Ведомство считает это налогом на роскошь. Однако депутат Дастан Бекешев уверен, что облагать налогом на роскошь надо тех, у кого большое число машин. Глава Министерства экономики считает, что это проблему не решит:

Кыргызы - предприимчивый народ. Они все свои машины распишут по всему своему роду. Мы потом их вообще не найдем.
Ссылка: http://24.kg/doslovno/46158/
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