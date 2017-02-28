08:52
+3
USD 68.35
EUR 72.61
RUB 1.21
Дословно

Дословно. Депутат Азамат Арапбаев, на заседании комитета

Сегодня парламентский комитет по экономической и фискальной политике рассматривал законопроект об ужесточении ответственности фискальных органов, в том числе налоговой службы за необоснованные проверки. Правительство и ГНС выступили против. Депутат Жогорку Кенеша Азамат Арапбаев возмутился такой позицией:

Законопроект усиливает ответственность контролирующих органов. В ГНС есть случайные люди, которые попали туда не служить Родине, пополнять бюджет. Они туда идут, чтобы пополнять свой карман.

Азамат Арапбаев

Ссылка: http://24.kg/doslovno/46152/
просмотров: 1040
Версия для печати
Материалы по теме
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев
Дословно. Омбудсмен Кубат Оторбаев
Дословно. Президент США Дональд Трамп
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Азамат Арапбаев
Дословно. Депутат парламента Садык Шер-Нияз
Дословно. Депутат Бишкекского горкенеша Асель Куламбаева
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК Альфия Самигуллина
Дословно. Президент Беларуси Александр Лукашенко
Популярные новости
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев
Бизнес
Получи 4G Wi-Fi роутер от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Получи 4G Wi-Fi роутер от MegaCom в подарок
Мобильный оператор О! запустил новую услугу &laquo;Где дети?&raquo; Мобильный оператор О! запустил новую услугу «Где дети?»
В&nbsp;Бишкеке будет работать новый автопарк такси с&nbsp;современными услугами В Бишкеке будет работать новый автопарк такси с современными услугами
Мобильный оператор О!: Впервые &laquo;Город 312&raquo; выступит в&nbsp;Оше и&nbsp;Джалал-Абаде! Мобильный оператор О!: Впервые «Город 312» выступит в Оше и Джалал-Абаде!