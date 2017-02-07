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10:48, 21 декабря 2016, Бишкек - ИА «24.kg».
Я готов поменять свой мандат на право стать монополистом (в алкогольном производстве. – Прим. ИА «24.kg») и выпускать очень качественную продукцию
10:48, 21 декабря 2016, Бишкек - ИА «24.kg».
Ссылка:
http://24.kg/doslovno/42024/
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