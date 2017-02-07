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Дословно

Все спрашивают у правительства, какие проекты работают в республике. Я вам отвечу: у нас работает один национальный проект: клевета и взаимные обвинения
Ссылка: http://24.kg/doslovno/40762/
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