16:27
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Большой тираж

СНБ Узбекистана стало доступно в Интернете

Gazeta.uz (Узбекистан). На портале государственных услуг Узбекистана появилась возможность обратиться в Службу национальной безопасности.

 

«Эта возможность позволит гражданам и представителям бизнес-структур своевременно и качественно решать свои проблемы, избежать лишние бюрократические процедуры», — говорится в сообщении на портале.

 

«Реализация данной возможности является одним из важных шагов на пути формирования в республике системы «Электронное правительство», — добавляется в сообщении.

 

У СНБ нет ни вебсайта, ни раздела на правительственном портале Gov.uz.

 

https://www.gazeta.uz/ru/2017/01/24/mxx/
Ссылка: http://24.kg/bolshoj_tirazh/43837/
Версия для печати
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе