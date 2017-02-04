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В Китае построили первую воздушную велосипедную дорожку

«Жэньминь жибао» (Китай). Завершилось строительство и приемочная проверка первой в Китае и самой длинной в мире воздушной велосипедной дорожки – показательный проект экспресс-дороги для велосипедов на улице Юньдин города Сямэня. В скором времени она откроется для общественного пользования.

 

 

«Воздушная велосипедная дорожка» - независимая система для передвижения на велосипеде, она построена на базе стальной балочной конструкции, главным образом расположена с двух сторон вдоль дорог для скоростного автобусного транспорта. Основным цветом на поверхности объекта стал зеленый. Дорожка соединена с высокоскоростным автобусным транспортом и 11 остановками простого общественного транспорта. После строительства метро в городе велодорожка будет соединена с его двумя станциями. Каждый вход на дорожку оснащен стоянками для автомобилей и велосипедов.

 

 

«Воздушная велосипедная дорожка» - односторонняя двухполосная дорога общей шириной в 2,8 метра и габаритной шириной в 2,5 метра. В местах соединения две полосы превращаются в четыре, габаритная и общая ширина увеличиваются до 4,5 метра и 4,8 метра.

 

На протяжении всей дороги построено семь платформ, 355 парковочных мест для велосипедов общего пользования и 253 места для личных велосипедов. Каждая платформа оснащена лифтами, вмещающими велосипеды.

 

http://russian.people.com.cn/n3/2017/0124/c31516-9171107.html
Ссылка: http://24.kg/bolshoj_tirazh/43829/
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